Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında? Oktay Kaynarca biyografisi

Oktay Kaynarca kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show konuklarından biri de usta oyuncu Oktay Kaynarca! Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Bir otomobil fabrikasında elektirik işçisi olarak çalışırken Konservatuar sınavlarına girmesiyle Kaynarca'nın hayatı bir anda değişir. İşte Oktay Kaynarca hakkında merak edilenler...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan Oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda Yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "KanKardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal'dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Zara ile "Salı Sefası"isimli programı ve ATV'de"Türkünü Söyle" isimli yarışma programı sundu.

Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde reklamcı Melek Angun (d.1981) ile evlendi. 2013 yılının Mayıs ayında boşandı.

2012 yılında "Ustura Kemal" dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında da "Kapanmadan Kazan" adlı yarışma programını sunmak üzere 20 program çekilmiş, ancak gezi parkı olaylarına destek verdiği için daha yayına başlamadan program iptal edilmiştir. Yerine aynı programı Murat Serezli sunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği'nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

Oktay Kaynarca'nın oynadığı Tiyarto oyunları:

1991 – Kan Kardeşler (Blood Brothers)-Müzikal

1994 – Derin Bir Soluk Al (Gapting )-Avni Dilligil( En iyi erkek oyuncu )

OKTAY KAYNARCA'NIN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ VE DİZİLER

1989 – Gençler

1991 – Suyun Öte Yanı

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1995 – Bir kadının anatomisi

1994 – Yengeç sepeti

1999 – Köstebek (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (tv dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang cehennemi – Cemal

2001 – Tek Celse (tv dizisi)

2002 – Bayanlar baylar (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve pizza (TV Dizisi)

2003 – Esir şehrin insanları (TV Dizisi)

2003-2004 – Kurtlar Vadisi (TV Dizisi)- Süleyman Çakır

2004 – Aşkımızda ölüm var (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 – Kalbin zamanı

2004 – Adı Aşk Olsun (Yapımcı)

2006 – İlk Aşkım (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel

2007 – Sıfır Dediğimde

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2008 – Alia

2008-2010 – Adanalı (dizi) (Tv dizisi) – Yavuz Dikkaya(Adanalı)

2008 – Hoşçakal Güzin (TV Filmi)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (TV dizisi) – Komiser (Konuk Oyuncu)

2010 – Seyyal 3 (Kısa Film)

2011 – Nuri (TV Dizisi) – Nuri

2011 – Sakarya Fırat (TV Dizisi)

2011 – Çanakkale Ruhu

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi) – Kemal

2012 – Nalet Oyun

İlk sinema çalışması "Suyun Öte Yanı" olan oyuncu daha sonra "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Yengeç Sepeti", "Bir Kadının Anatomisi" ve "Deliyürek" gibi sinema filmlerinde rol aldı. "Yengeç Sepeti" ve "Bumerang Cehennemi" adlı filmleriyle de Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonraki dönem teleziyon dizilerine ağırlık veren Oktay Kaynarca, "Kurtlar Vadisi" adlı dizice canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteri ile çıkış yaptı.