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10.09.2020 - 08:27 |

'Oktay Kaynarca verdiğin sözü unutma'

Atv'nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya, Ocak 2019'da rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer ve eşi Melissa Özge Yıldırımer'e verdiği hediye sözü hatırlatıldı.

'Oktay Kaynarca verdiğin sözü unutma'
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kaynarca, Düğünde Verdiğin Sözü Unutma!" başlıklı yazısı şöyle:
"2019’un ocak ayıydı... Koliba Film’in sahibi Ata Türkoğlu ile oyuncu Funda Barın’ın düğününde ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer ile oyuncu eşi Melissa Özge Yıldırımer’le aynı masadaydık.

Oyuncu çiftin çocuk konusundaki fikir ayrılığı gündeme gelince Kaynarca araya girip, raconu kesti: İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. Sette de bunu çok konuşuyoruz. Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. ‘Önce kariyer, sonra çocuk’ nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de. O yüzden Melissa sana, Yunus Emre’nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum ve şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, Melissa ben de sana istediğin hediyeyi alayım.

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O akşam Kaynarca’ya yarım ağızla 'Tamam' diyen Melissa Emre Yıldırımer, önceki gün anne oldu. Yunus Emre Yıldırımer’in oğulları Doğu’nun doğumunu müjdelediği paylaşımın altına Kaynarca, şunu yazdı:
'Yarın yemeye geliyorum Doğu Bey’i...'
Yıldırımer çiftini kutluyor, Doğu’ya analı babalı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Bu vesileyle Kaynarca’ya Doğu’yu yemeye giderken annesine verdiği, 'Çocuk yap, benden istediğin hediyeyi al' sözünü hatırlatmak istiyorum."

Oktay Kaynarca verdiğin sözü unutma

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