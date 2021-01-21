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21.01.2021 - 17:00 |

Oktay Yavuz kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Oyuncu Oktay Yavuz kaç yaşındaydı?

Oktay Yavuz'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın ünlü karakterine hayat veren Oktay Yavuz hayatını kaybetti. Peki Oktay Yavuz kimdir, neden öldü? İşte biyografisi...

Oktay Yavuz kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Oyuncu Oktay Yavuz kaç yaşındaydı?
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Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz yaşamını yitirdi. Yavuz'un yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Oktay Yavuz kimdir, kaç yaşındaydı?

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

OKTAY YAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.
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Cadde Yazarları

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