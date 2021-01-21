Oktay Yavuz kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Oyuncu Oktay Yavuz kaç yaşındaydı?

Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz yaşamını yitirdi. Yavuz'un yaşamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Oktay Yavuz kimdir, kaç yaşındaydı?

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz, 1 Ocak 1943 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

OKTAY YAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

78 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.