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29.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Özge Özpirinçci: Neden 'olay oldu' anlamadım!

Oyuncu Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ’la başrolünü paylaşacağı yeni dizisi için Bodrum’dan İstanbul’a döndü.

Özge Özpirinçci: Neden 'olay oldu' anlamadım!
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Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ’la başrolünü paylaşacağı yeni dizisi için Bodrum’dan İstanbul’a döndü. Etiler’de görüntülenen oyuncu geçtiğimiz günlerde
sevgilisi Burak Yamantürk’le Bodrum’da denize girmesi hatırlatılınca, “Neden olay oldu, onu da anlamadım” dedi.

Özge Özpirinçci: Neden olay oldu anlamadım

OCAK AYINDA DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bodrum’a demir atan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, yaz havasının yaşandığı ilçede tatillerini sürdürüyordu. İkili, ocak ayında yaşanan 20 derecelik güzel havayı fırsat bilip denize girmişti.

Oyuncu çift, bu anları Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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Özge Özpirinçci: Neden olay oldu anlamadım

"EGE'DE HUZUR İÇİNDEYİZ"

Geçtiğimiz ay Etiler'de AVM'den çıkarken görüntülenen ikili, "İstanbul’da bazı işlerimiz vardı. Burada biraz daha kaldıktan sonra, Ege’ye döneceğiz. Orada dinleniyoruz ve huzur içindeyiz” demişti.

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, en büyük hobisinin yüzmek olduğunu söylemişti.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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