Ölüm Pençeleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Ölüm Pençeleri filmi kaç yılında çekildi?
Ölüm Pençeleri filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Saat gece yarısını geçtiğinde Star TV ekranında izleyici karşısına çıkacak olan filmi 2015 yılında çekildi. Filmde küresel iklim değişikliği nedeniyle kutup ayılarının mutasyona uğramış ve kana susamış bir canavara dönüşmesi filmde konu alınır. İşte Ölüm Pençeleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
2015 yılında vizyona giren Ölüm Pençeleri filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İklim değişikliğine bağlı olarak Kutup ayılarının mutasoyona uğraması ve kana susamış canavarlara dönüşmesi filmde konu alınır. İşte Ölüm Pençeleri filminin oyuncu kadrosu...
ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ KONUSU
Küresel iklim değişikliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sorun ise giderek korkunç sonuçlara neden olmaktadır. Kutup ayıları, bu nedenle mutasyona uğramış ve kana susamış birer canavara dönüşmüştür. Bu durum, birçok insan için korkunç bir dönemin habercisi olacaktır.
ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ OYUNCULARI
James Remar ... Martin Nakos
Sherilyn Fenn Sherilyn Fenn ... Dr. Hanna Lindval
Ron Carlson Ron Carlson ... Brooking
Graham Greene Graham Greene ... Buffalo
Allegra Carpenter Allegra Carpenter ... Quincy