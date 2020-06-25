Kanal D’de ekrana geldiği dönem fenomen olan ve tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde, Beren Saat’in canlandırdığı Bihter Ziyagil’in 10’uncu ölüm yıl dönümü unutulmadı. Twitter’da gün boyu ‘En çok konuşulan’ konu olan Bihter Ziyagil için binlerce mesaj atılarak, fenomen replikleri paylaşıldı.