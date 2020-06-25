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25.06.2020 - 07:00 |

Ölüm yıl dönümü unutulmadı

Kanal D’de ekrana geldiği dönem fenomen olan ve tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde, Beren Saat’in canlandırdığı Bihter Ziyagil’in 10’uncu ölüm yıl dönümü unutulmadı.

Ölüm yıl dönümü unutulmadı
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Kanal D’de ekrana geldiği dönem fenomen olan ve tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde, Beren Saat’in canlandırdığı Bihter Ziyagil’in 10’uncu ölüm yıl dönümü unutulmadı. Twitter’da gün boyu ‘En çok konuşulan’ konu olan Bihter Ziyagil için binlerce mesaj atılarak, fenomen replikleri paylaşıldı.

Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!Şarkıcı Murat Dalkılıç yaptığı jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aşkını her fırsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan şarkıcı, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapılırken o da masaj yaptı.
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Cadde Yazarları

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