Ölümcül Makineler konusu nedir? Ölümcül Makineler oyuncuları kimler?

Yabancı sinema severlerin merakla araştırdığı Ölümcül Makineler filminin konusunu ve oyuncularını haberimizde derledik.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU

Ölümcül Makineler, büyük bir yıkımın ardından kurulan yeni düzende hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini konu ediyor. Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI

Hera Hilmar

Robert Sheehan

Hugo Weaving

Jihae

Ronan Raftery

Leila George

Patrick Malahide

Stephen Lang