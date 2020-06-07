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07.06.2020 - 07:00 | | Elif Altın

Olumsuz etkilenme davası

Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan’a, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olaraketkilediğini belirterek dava açtı

Olumsuz etkilenme davası
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Elif Altın

Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.  

Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla, eski eşi Sedat Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, dokuz yaşındaki kızının fotoğrafçı babası için uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle aldığı hapis cezasının, velayeti kendisinde olan çocuğunu olumsuz olarak etkilediğini belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti.  Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık iddianamede, araştırmalara rağmen Doğan’a ulaşılamadığını, bu nedenle hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığını, ancak bulunamadığı için de savunmasının alınamadığını belirtti. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle, fotoğrafçıya 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri paylaşıldıNisan ayının sonunda evinde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın sosyal medya hesabını kullanan ailesi, ünlü modacının ölmeden önce çekilen görüntülerini yayınladı.
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Cadde Yazarları

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