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15.05.2020 - 22:20 |

Ölümü Gör filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Ölümü Gör filmi nerede, ne zaman çekildi?

2018 yılında İstanbul'da çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Ölümü Gör filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı Ölümü Gör filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Ölümü Gör filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Ölümü Gör filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Ölümü Gör filmi nerede, ne zaman çekildi?
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ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar, beyninde bir Timör olduğu ve 3 ay gibi kısa bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı bu büyük şoku atlattık sonra kalan 3 aylık ömrünü refah içerisinde sürdürmek ister. Kalbini kırdığı dostlarında helallik alma telaşına düşer. Nasıl öleceğim dediği için iş yerinde istifa eder. Bankalardan krediler çeker ve yeni hayatını doya doya yaşamaya başlar. Tam da bu esnada hastalığının iyileştiğini öğrenen Yaşar, nasıl olsa öleceği düşüncesiyle yaptığı tüm işler ayağına dolanır ve keşke ölsem derken bulur kendini…

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ OYUNCULARI

Gökçe Özyol

Akasya Asıltürkmen

Taner Ergör

Ebru Karanfilci

Esin Civangil

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