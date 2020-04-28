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28.04.2020 - 07:00 |

Önce tarla sonra havuz keyfi

Polonezköy’de yer alan çiftliğinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışan Neslihan Kozanoğlu, geçtiğimiz günlerde, “Şimdi hasat zamanı” diyerek, gecesini gündüzünü tarlasına ayırdı.

Önce tarla sonra havuz keyfi

Polonezköy’de yer alan çiftliğinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışan Neslihan Kozanoğlu, geçtiğimiz günlerde, “Şimdi hasat zamanı” diyerek, gecesini gündüzünü tarlasına ayırdı. Günün büyük bir bölümünü tarlada geçiren iş insanı, bir yandan da tavuklar ve ördeklerin bakımıyla uğraşıyor. İnek, keçi ve koyunların bakımını da üstlenen Kozanoğlu, o anları sosyal medya üzerinden yayınlamayı ihmal etmiyor. İş insanı, günün yorgunluğunuysa akşamüzeri havuza girerek atıyor.

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