Burak Özçivit: Önce Türkiye sonra yurt dışı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Nişantaşı’nda bir hastane çıkışı ellerindeki röntgen filmiyle objektiflere takıldı. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen çift, “Covid-19 testi yaptırmadık. Sadece kontrollerimiz vardı. Röntgen eskilerden kalan bir şey” diye konuştu.

Özçivit, “Yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Türkiye’yi bitirelim sonra düşünürüz” yanıtını verdi.

KARAN OYUN OKULUNDA

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan’la geçtiğimiz haftalarda Etiler trafiğinde objektiflere takılmıştı.. Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçmişti.

"NAZAR KORKUMUZ YOK"

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.

"ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN"

Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.

Doğum sonrası verdiği kilolarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor" demişti.

Üç yıl önce dünyaevine giren çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucağına aldı.