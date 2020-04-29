Önemli iş birliği

Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Paris’e uzanan moda yolculuğunda dünyaca ünlü bir markaya dönüşen Dice Kayek, Çin’in en büyük süt ürünleri üreticisi Yili Group’a ait Ambrosial markasının üç adet yoğurt şişesinin tasarımını gerçekleştirdi. Lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler China’nın da iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, Ece ve Ayşe Ege Kardeşler’in bakış açıları, Eyfel Kulesi ve geometrik şekillerle buluşarak, Ambrosial meyveli yoğurtların şişelerini süsledi.