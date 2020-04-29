MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Önemli iş birliği
29.04.2020 - 07:00 |

Önemli iş birliği

Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Paris’e uzanan moda yolculuğunda dünyaca ünlü bir markaya dönüşen Dice Kayek, Çin’in en büyük süt ürünleri üreticisi Yili Group’a ait Ambrosial markasının üç adet yoğurt şişesinin tasarımını gerçekleştirdi.

Önemli iş birliği

Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Paris’e uzanan moda yolculuğunda dünyaca ünlü bir markaya dönüşen Dice Kayek, Çin’in en büyük süt ürünleri üreticisi Yili Group’a ait Ambrosial markasının üç adet yoğurt şişesinin tasarımını gerçekleştirdi. Lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler China’nın da iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, Ece ve Ayşe Ege Kardeşler’in bakış açıları, Eyfel Kulesi ve geometrik şekillerle buluşarak, Ambrosial meyveli yoğurtların şişelerini süsledi.

Metin Hara: Hogwartlısın dediler kız vermedilerBir dönem Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Metin Hara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dragon filmi konusu nedir? - Dragon filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

Dragon filmi konusu nedir? - Dragon filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Çalgı Çengi İkimiz nerede, ne zaman çekildi?

Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Çalgı Çengi İkimiz nerede, ne zaman çekildi?

Nur Yerlitaş neden öldü,hastalığı neydi? Modacı Nur Yerlitaş kimdir, kardeşleri kimler, evli mi, kaç yaşındaydı? İşte son hali...

Nur Yerlitaş neden öldü,hastalığı neydi? Modacı Nur Yerlitaş kimdir, kardeşleri kimler, evli mi, kaç yaşındaydı? İşte son hali...

Nur Yerlitaş’ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlık

Nur Yerlitaş’ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlık

Sıradaki Haber