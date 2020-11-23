Öner Erkan kimdir? Öner Erkan kaç yaşında, nereli? Öner Erkan sevgilisi kim?

Erkan, oyunculuğa ilk olarak 16 yaşlarında başladı ve 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Sevilen isim son dönemin fırtınalar estiren ve dijital platformda yayımlanan Bir Başkadır dizisi ile çok konuşulan isimler arasında bulunuyor. Öner Erkan, oyunculuğu yanı sıra dansçı olarak da görev yapmıştır. İşte, Öner Erkan hayatı...

ÖNER ERKAN KİMDİR?

Erkan, 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Türk oyuncu, 15-16 yaşlarında aldığı oyunculuk kursuyla tiyatroya ilk adımını attı. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosunda iki sezon dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesine girdi. Bornova Bornova filmindeki rolüyle Altın Portakal’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Yalan Dünya adlı dizide Bora adlı karakteri canlandırdı.

Öner Erkan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri, 2019, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, 17. Afife Tiyatro Ödülleri, 2013, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, 46. Antalya Film Festivali, 2009, En İyi Erkek Oyuncu Altın Portakal ödüllerine layık görüldü. Oyuncu 1,85 boyunda ve 73 kilodur.