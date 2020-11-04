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04.11.2020 - 13:05 |

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

'Çukur' dizisinde ‘Selim’ karakterine hayat veren Öner Erkan, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması
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Yakın bir dostuyla geldiği AVM’de bir restoranda beraber yemek yiyen Öner Erkan, daha sonra kısa bir gezinti sonrası AVM’den ayrıldı.

Kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap veren oyuncu, "Dizi çok güzel gidiyor, her şey gayet yolunda. Basında final yapacağımıza dair çıkan haberler için bir şey söyleyemem, biraz sürpriz olacak" açıklamasında bulundu.

'Dünya'sını kaybeden Coşkun Göğen'in zor anları!Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze... Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu: Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin.
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Cadde Yazarları

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