Öner Erkan'dan 'Çukur' açıklaması

Yakın bir dostuyla geldiği AVM’de bir restoranda beraber yemek yiyen Öner Erkan, daha sonra kısa bir gezinti sonrası AVM’den ayrıldı.

Kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap veren oyuncu, "Dizi çok güzel gidiyor, her şey gayet yolunda. Basında final yapacağımıza dair çıkan haberler için bir şey söyleyemem, biraz sürpriz olacak" açıklamasında bulundu.