07.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘Önlemler alındı’
Oktay Kaynarca, reklam yüzü olduğu Kığılı markasının 2020-21 sonbahar-kış reklam filmi çekimleri için Santralistanbul’da kamera karşısına geçti.
UMUT ÜNVER
Rol aldığı dizinin setinde Covid-19 nedeniyle önlemler alındığını belirten oyuncu, “Umarım bir kazaya denk gelmeyiz. Geçtiğimiz sezon bir sıkıntı olmadı” açıklamasını yaptı.
Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyorSurvivor 2020'ye damga vuran isimler arasında yer alan Survivor Nisa ve Barış cephesinde sıcak gelişme yaşanıyor. Gün içinde Barış Murat Yağcı, Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaşıp sonra silmişti. Fakat Nisa'dan büyük sürpriz geldi ve öptüğü videoyu paylaştı.