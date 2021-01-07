MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Onur Büyüktopçu: Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim
07.01.2021 - 12:53 |

Onur Büyüktopçu: Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim

Oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlarla da adından söz ettiren Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'deydi.

Onur Büyüktopçu: Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim
ABONE OL

Onur Büyüktopçu, yeni yılda farklı projelerinin olacağını söyledi. Dizi ve program teklifleri aldığını belirten oyuncu, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir durum yok. Ama bu yıl ya dizi ya da tekrar güzel bir programla ekranlarda olacağım" dedi.

İstanbul yakınlarında kısa bir doğa tatili yapacağını dile getiren Onur Büyüktopçu, "Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim. Öncesinde birkaç almam gereken ürün vardı, o yüzden günün erken saatinde buradayım" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması: "İzin verdik"

Son Dakika | Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması: "İzin verdik"

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir? Enfeksiyon Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Disleksi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğun Disleksi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet