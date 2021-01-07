Onur Büyüktopçu, yeni yılda farklı projelerinin olacağını söyledi. Dizi ve program teklifleri aldığını belirten oyuncu, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir durum yok. Ama bu yıl ya dizi ya da tekrar güzel bir programla ekranlarda olacağım" dedi.

İstanbul yakınlarında kısa bir doğa tatili yapacağını dile getiren Onur Büyüktopçu, "Biraz kalabalıktan uzaklaşmak istedim. Öncesinde birkaç almam gereken ürün vardı, o yüzden günün erken saatinde buradayım" açıklamasında bulundu.