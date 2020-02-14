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14.02.2020 - 14:14 |

Onur Büyüktopçu program sonrası alışverişte

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan ve programda yaptığı açıklamalar ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Büyüktopçu, program sonrası soluğu alışverişte aldı.

Onur Büyüktopçu program sonrası alışverişte

Alışveriş turu sonrası dostları ile yemek yiyen başarılı sunucu, Markalar Sokağı'nda bulunan restoranda yemek yedi. Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden Onur Büyüktopçu, yemek sonrası alışveriş merkezinden ayrıldı.

 

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