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HaberlerMagazin Haberleri Onur Büyüktopçu: Zayıf olsam beni pek beğenmezler
13.09.2020 - 16:20 |

Onur Büyüktopçu: Zayıf olsam beni pek beğenmezler

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Büyüktopçu, aldığı kilolarla ilgili de konuştu.

Onur Büyüktopçu: Zayıf olsam beni pek beğenmezler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta ile hafta başında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Büyüktopçu, " şimdiden çok heyecanlıyım. Fatih Ürek gibi bir isimden bayrağı devraldığım içinde insanın üstünde ekstra bir sorumluluk oluyor " açıklamasında bulundu.

Aldığı kilolar ile ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, "Ben böyle mutluyum. Önemli olan sağlıklı olmak huzurlu olmak ve mutlu olmak. Ben şimdi Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir vücuda sahip olsam, bilemedim pek beni eskisi gibi seveceklerini sanmıyorum. İnsanlar beni böyle sevdikleri için bu halimide çok beğeniyorlar ve sempati duyuyorlar" dedi.

Onur Büyüktopçu: Zayıf olsam beni pek beğenmezler

13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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