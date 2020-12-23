Onur Can Özcan kimdir, ne zaman öldü? Onur Can Özcan neden hayatını kaybetti?

Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Onur Can Özcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli Koyu mevkiinden 5 arkadaşı ile birlikte tekne ile açıldıktan sonra teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan'ın cansız bedenine arama kurtarma ekipleri tarafından bir gün sonra ulaşılmıştı.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdi

Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

ONUR CAN ÖZCAN'IN ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN ÜNLÜLERDEN BAŞŞSAĞLI MESAJLARI YAĞDI

Onur Can Özcan'ın teknesinin alabora olmasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından bir gün sonra genç sanatçının cansız bedenine ulaşılmıştı. Oğuzhan Koç, Halil Söyletmez, Çağatay Akman ve Emre Aydın gibi birçok isim Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldığının duyurulmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayınlamışlardı