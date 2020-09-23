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23.09.2020 - 14:24 |

Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? Onur Seyit Yaran hangi dizilerde oynadı?

Onur Seyit Yaran, silahla vuruldu. 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Yaran'ın arkadaşı silahla vurdu. Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Peki Onur Seyit Yaran kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? Onur Seyit Yaran hangi dizilerde oynadı?
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Onur Seyit Aran'ın yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. OLay dün akşam İstanbul Şişli’de meydana geldi. Peki Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında?

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur.

Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisidir.

ONUR SEYİT YARAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2019 – Vuslat

2018 – Kalk Gidelim

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