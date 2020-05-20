20.05.2020 - 17:02 |
Onur Tuna kaslı fotoğrafını paylaştı
'Mucize Doktor' dizisinin Ferman'ı Onur Tuna, kaslı vücudunu sosyal medya hesabında sergiledi.
34 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vermesiyle dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini de söyledi. Tuna'nın bu fotoğrafı, kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.