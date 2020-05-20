Onur Tuna kaslı fotoğrafını paylaştı

34 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vermesiyle dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini de söyledi. Tuna'nın bu fotoğrafı, kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve yorum aldı.