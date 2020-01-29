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29.01.2020 - 07:50 |

Justin Bieber öpmelere doyamadı

Justin Bieber, önceki gün YouTube’da yayınlanacak belgeseli ‘Seasons’ın, Los Angeles’taki galasına katıldı.

Justin Bieber öpmelere doyamadı

Justin Bieber, önceki gün YouTube’da yayınlanacak belgeseli ‘Seasons’ın, Los Angeles’taki galasına katıldı. Kanadalı popçuya, eşi Hailey Bieber da eşlik etti. Regency Bruin Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, Bieber’ın hayranları da yer aldı. Sevenleri, şarkıcıdan imza ve fotoğraf alabilmek için birbiriyle yarıştı. Kırmızı halıda basına poz veren Bieber ise, eşini öpücüklere boğarak, adeta aşk şovu yaptı.

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