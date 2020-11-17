Organik tarıma merak sardı

Işın Karaca, pandemi döneminde yerleştiği Urla’daki evinin bahçesine sebze ekerek, organik tarım için ilk adımları attı. Bu dönemde koronavirüs nedeniyle sahne alamayan şarkıcı, ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi planlıyor.

Karaca’nın geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla İzmir’i dolaşarak, tarlaları incelediği öğrenildi. Bir taraftan da müzik çalışmalarına devam eden şarkıcı, cuma günü çıkaracağı ‘Mevzu Aşksa’ ve ‘Nazarlardanmış’ parçalarıyla hayranlarıyla buluşacak.