17.11.2020 - 07:00 | | Sercan Kısmet
Organik tarıma merak sardı
Işın Karaca, Urla’daki evinin bahçesinde hobi olarak başladığı sebze ekimini sevdi. İzmir’de tarlalara bakmaya başlayan şarkıcı, organik tarım işine girecek
Işın Karaca, pandemi döneminde yerleştiği Urla’daki evinin bahçesine sebze ekerek, organik tarım için ilk adımları attı. Bu dönemde koronavirüs nedeniyle sahne alamayan şarkıcı, ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi planlıyor.
Karaca’nın geçtiğimiz hafta müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla İzmir’i dolaşarak, tarlaları incelediği öğrenildi. Bir taraftan da müzik çalışmalarına devam eden şarkıcı, cuma günü çıkaracağı ‘Mevzu Aşksa’ ve ‘Nazarlardanmış’ parçalarıyla hayranlarıyla buluşacak.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.