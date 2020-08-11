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11.08.2020 - 19:38 |

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi 2019 yılında vizyona girdi. İstanbul’un altını üstüne getiren üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarının anlatıldığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin oyuncu kadrosu...

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, ne zaman çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları
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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam STAR TV'de ekrana geliyor. Daha önce filmi izlemeyenler ise Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin konusu için arayışa koyuldu. Peki Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler? İşte Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hakkında merak edilenler...

ORGANİZE İŞLER 2 OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan

ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

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