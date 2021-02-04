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04.02.2021 - 01:23 |

Organize İşler oyuncuları kim? Organize İşler filmi konusu nedir?

Organize İşler filmi Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği yerli komedi filmidir. 2005 yılında vizyona girdi ve yapımın ikincisi de çıkmıştır. Yılmaz Erdoğan aynı zamanda filmde başrolde yer alıyor. İşte, Organize İşler oyuncu kadrosu...

Organize İşler oyuncuları kim? Organize İşler filmi konusu nedir?
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Yılmaz Erdoğan klasiği haline gelen film, sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında dikkatle ve severek takip ediliyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Organize İşler konusu nedir?

ORGANİZE İŞLER KONUSU

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

 

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