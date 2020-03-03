03.03.2020 - 12:55 |
Orkun Işıtmak evlilik yolunda ilk adımı attı
Youtube'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile nişanlandı.
Orkun Işıtmak, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Işıtmak, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Işıtmak, paylaştığı fotoğrafların altına; "Lütfen nazar değmesin. Bu Youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular" ifadelerini kullandı.