Orlando Bloom'dan Katy Perry'e: Bir gün kızımız da görecek

Orlando Bloom, Katy Perry'nin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, beyaz bir elbise ile sahneye çıkan nişanlısını gurur gözyaşları içinde izlediğini belirtti.

Bloom, ayrıca beş aylık kızları Daisy Dove'un da bir gün annesinin tarihte aldığı bu rolü göreceğini ifade etti.

Dünyaca ünlü 44 yaşındaki oyuncu, tarihin bu noktasında iyileşeceklerini, birleşeceklerini ve sevgiyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.