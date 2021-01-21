21.01.2021 - 15:18 |
Orlando Bloom'dan Katy Perry'e: Bir gün kızımız da görecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün yapılan yemin töreni etkinliklerinin bir parçası olarak ünlülerin katıldığı bir konser gerçekleşti. Etkinlikte sahne alan isimlerden biri de Orlondo Bloom'un nişanlısı Katy Perry oldu.
Orlando Bloom, Katy Perry'nin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, beyaz bir elbise ile sahneye çıkan nişanlısını gurur gözyaşları içinde izlediğini belirtti.
Bloom, ayrıca beş aylık kızları Daisy Dove'un da bir gün annesinin tarihte aldığı bu rolü göreceğini ifade etti.
Dünyaca ünlü 44 yaşındaki oyuncu, tarihin bu noktasında iyileşeceklerini, birleşeceklerini ve sevgiyi umut ettiklerini sözlerine ekledi.
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