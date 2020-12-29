‘Örnek olmak istedim’

Çağla Şıkel, Covid-19 aşısı için gönüllüydü. Model, iğne olduğu anları Instagram’dan paylaştı. Şıkel, “Doktorlar ve bilim kurulu üyeleriyle her gün programdayım. Aşının güvenirliğiyle alakalı bilgiler benim için yeterli... Örnek olmak ve insanların korkmaması için yaptırdım. Sosyal mesafeyi korusam da her zaman risk altındayım. Aşı yaptırmaktan değil, koronavirüse yakalanmaktan korktum. Herkes eski hayatını, özgürlüğünü, sevdikleriyle yan yana gelmeyi özledi. Öyle kuru kuru özlemekle olmuyor. Toplumsal bağışıklık için aşı gerekli” diye konuştu.