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27.07.2020 - 19:59 |

Ortadirek Şaban ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Ortadirek Şaban filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam ekranlarda Köyden Ortadirek Şaban adlı 1984 yapımı Türk filmi ekrana gelecek. Seyirciyi her seferinde kahkahaya boğan filmin konusu, oyuncuları hala araştılmaya devam ediyor. İşte film hakkındaki bilgiler...

Ortadirek Şaban ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Ortadirek Şaban filmi konusu ve oyuncuları
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Ortadirek Şaban bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Usta komedi sanatçılarının yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

ORTADİREK ŞABAN KONUSU

Sevdiği kadının kalbini kazanmak için güçlü rakibi ile zorlu bir mücadeleye girişen genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar’a kaptırır. Ancak Bahar’ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur. Şaban, her türlü zorluğun üstesinden gelip, rakibini ardında bırakarak Bahar’ın kalbini çalmayı başarabilecek midir?

ORTADİREK ŞABAN OYUNCULARI

 Kemal Sunal, Bahar Öztan, Engin Köknar

NEREDE ÇEKİLDİ?

1984 Yılı yapımı olan Orta Direk Şaban filmi İstanbul Üsküdar Salacak, Beşiktaş, Levent, Pera Palas Otel ve Yeşilköy'de çekilmiştir.

 

 

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