‘Ortak niyetimiz insanları uyandırmak!’

Dünyaca ünlü yazar ve insan davranış uzmanı Dr. John Demartini, ilk kez Türkiye’ye gelerek, bugüne kadar 64 ülkede verdiği seminer, yüzlerce bilimsel çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırladığı ‘Demartini’ yöntemini anlattı. Yazarın Türkiye’deki temsilcisi Nevşah Fidan Karamehmet ev sahipliğinde, Raffles Hotel’de iki günlük seminer veren ikili CADDE’ye konuştu.

Dr. John Demartini, hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz?

Dünyaya, fiziksel ve zihinsel zorluklarla geldim. İlkokul döneminde öğrenme ve konuşma sıkıntım vardı. Erken yaşta evden ve okuldan ayrıldım. Kaliforniya, Meksika, Teksas ve Hawaii sokaklarında yaşadım. 17 yaşındayken Paul C. Bragg adında özel bir öğretmenle tanıştım. Onun da etkisiyle, 1972 yılına geldiğimizde artık dünyayı gezen ve başkalarına ilham veren bir öğretmendim. Ünlü yazarların, 30 binden fazla kitabını araştırdım ve zamanın testlerine dayanacak bilgi birikimi derledim.

‘Demartini Metodu’ hakkında neler söylemek istersiniz?

Metod, daha önce takdir edilmeyen, bilinç dışında depolanmış duygusal bağı çözmek için uygulanıyor. Bu kapsamda, katılımcıların reel ve en yüksek değerlerini bilmeleri sağlanıyor. Kişiler, en tatmin edici başarılarını en üst düzeye çıkarmak için uygun hedefler belirleyebiliyor. Duygusal yükleri hafifleyince de yaşamlarına daha fazla minnettar devam ediyor.

Nevşah Hanım, Dr. Demartini ile yolunuz nasıl kesişti?

18 senedir kurs veriyorum, kitap yazıyorum, konuşmalar yapıyorum. Yüzlerce eğitmenle tanıştım ama anlattıklarımı anlatan pek kimseye rastlamadım. İki sene önce Londra’da ‘Mucize Kursu’nu bitirmiş bir arkadaşım, “Önemli bir hoca var, tanışmalısın” dedi ve John’un bir konuşmasına davet etti. Dinlemeye başladıktan üç dakika sonra, “Bu adam hakiki bir öğretmen” dedim ve yarattığı metodu öğrenmeye karar verdim. Daha sonra çalışmaya başladık.

Demartini için “Ruh ikizimi buldum” dediniz mi?

Aynen! Metodu, insanların benim senelerdir Mucize Kursu’nda anlattığım hakikate, dengeli bilinç yapısına, mucize bilincine, en yüksek ihtimallere ulaşmasını sağlayacak, güçlü bir teknik. John, bugüne kadar tanıdığım en zeki ve yaptığı işe adanmışlığı en yüksek insan. Niyetimiz aynı, insanları uyandırmak! Bu yüzden Türkiye’de ortak olarak Nevsah Institute’u seçti.

Dr. Demartini: Yanlış kararlar alıyoruz

Metodu uygulayan biri olarak, “Yaşama gereğinden fazla bilgi yükledin” dedim. Yanılıyor muyum?

Hayır, yanılmıyorsun. Metod, insan bilincindeki polariteyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bizler, yaşama gereğinden fazla anlam yüklediğimizde, bir kişi veya olaydan aşırı tiksindiğimizde ya da ona aşırı hayranlık duyduğumuzda duygusal yükler biriktiriyoruz. Bu duygusal yükler ise maddi-manevi yaşamımızdaki akışı engelliyor.

Bu durumda da, hayatta istediğimiz gibi ilerleyemiyoruz...

Aynen... Bu da yetmezmiş gibi, yüklediğimiz anlamlarla ortaya çıkan tek kutuplu düşünce yapısı, zihnimizi fazlasıyla meşgul ediyor ve odaklanamıyor, net düşünemiyor, yanlış kararlar alıyoruz. Demartini Metodu, öncelikle bilinçteki kutupluluğu giderip, zihnimizin dengelenmesini, duygusal yüklerimizden arınmamızı ve daha da önemlisi tek hakiki duygu, nötr, ilham ve şifa dolu sevgi alanına geçiş yapmamızı sağlıyor.