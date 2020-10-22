Ortakların tatlı heyecanı

Nur- Atilla Acet, Başak Şarizi ve Derya Çelik, yiyecek-içecek dünyasının büyüsüne kapılıp, yola çıkışları üzerinden 15 yılı geride bıraktı. Ortaklar, şimdilerde Beşiktaş’ın ardından Bomonti’de ikinci adreslerini açmanın mutluluğunu yaşıyor. Mekanın önceki gün konukları arasında Skal İstanbul Başkanı Ayşe Önen, Selma Tatar ve Mustafa Devrim de vardı. BORD, curry wurst ve bord burger gibi beğenilen tatları misafirleriyle buluşturmanın yanında, özlenilen anne lezzetlerini hatırlatacak menüleriyle de dikkat çekiyor.