Kendisinden 48 yaş büyük ABD’li eşi Patrick Grady’nin evden attığı ve bir süredir haber alınamadığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, ortaya çıktı. Oyuncu, önceki akşam Instagram hesabının story bölümünden, “Neden sessizlik? Çünkü daha yeni ‘babam öldü’. 54 yaşında idi!” notunu paylaştı. Miraloğlu daha sonra da bir aileyle sosyal medya hesabından karesini takipçilerine sunarak, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.