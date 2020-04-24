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24.04.2020 - 07:00 |

Otomobil yarışları evlere taşınıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 7’den 77’ye herkese açık TOSFED Dijital Şampiyonası projesini duyurdu.

Otomobil yarışları evlere taşınıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 7’den 77’ye herkese açık TOSFED Dijital Şampiyonası projesini duyurdu. Motor sporları severlerin evlerinden katılabileceği yarışlar, Red Bull’un ana sponsorluğunda iki ayrı şampiyona olarak gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Bir yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve ‘Evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan katılım bekliyoruz” dedi.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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Cadde Yazarları

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