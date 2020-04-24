Otomobil yarışları evlere taşınıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 7’den 77’ye herkese açık TOSFED Dijital Şampiyonası projesini duyurdu. Motor sporları severlerin evlerinden katılabileceği yarışlar, Red Bull’un ana sponsorluğunda iki ayrı şampiyona olarak gerçekleştirilecek. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Bir yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve ‘Evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan katılım bekliyoruz” dedi.