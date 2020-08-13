Övüç hakkında şikayette bulundu

Yeşim Salkım, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün sahne aldığı bir mekanda, kendisine küfür etmesi üzerine, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, Instagram hesabından adres bilgilerini ifşa eden Övüç hakkında ek bir şikayette daha yaptı. Salkım ayrıca, Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun ise uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle, Aile Mahkemesi’ne zorlama hapis talebinde bulundu.

Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten şarkıcı, “Hiç kimsenin de benimle bu konuda tartışmasını istemiyorum. Hak var hukuk var. Benimle sorunu olan gelir adliyede halleder. Kadına yönelik şiddete gerçekten sağlam adımlar atılması gerekiyor. Kendi ülkemde ölüp gitmeden bir şeyler yapacağım. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Bu nedenle bir dernek kuracağım” şeklinde konuştu.