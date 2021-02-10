Oya Aydoğan kimdir, kaç yaşında öldü? Oya Aydoğan hayatı...

Oya Aydoğan, lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesinde tamamladı. Küçük yaşlarda oyunculuğa merak sardı ve Alev Gün adıyla güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 1976 yılında ilk başrolünü Deli Şahin filminde oynadı. Ardından ise Ertem Eğilmez'in Neşeli Günler filmine dahil edildi. Oya Aydoğan nereli? İşte, Oya Aydoğan biyografisi...

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Aydoğan, 10 Şubat 1957 tarihinde Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya geldi. Sekiz yaşına kadar ailesi ile birlikte İstanbul Beyoğlu'nda yaşadı. Ortaokulu o dönemde Fransız Kız Ortaokulu olan Sainte-Pulchérie Fransız Lisesinde, lise eğitimini ise Saint Michel Fransız Lisesinde tamamladı. 1975 yılında Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu, ancak ailesinin baskıları nedeniyle ödülü iade etti. 1976’da Ses dergisinin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Aynı yıl ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dâhil edildi.

Oyunculuğun yanı sıra Oya Aydoğan, 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986'da Emrah ile birlikte yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi. 2011'de sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer aldı. Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayımlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yaptı. 2013 yılında Elazığ'da düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü" verildi. Kedi Özledi filmindeki Meloş karakteri ile 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. 2015'te 15. Yıl İnternet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"ne Ferdi Tayfur ile birlikte layık görüldü.

OYA AYDOĞAN EŞİ KİM?

Usta oyuncu Aydoğan, 1979 yılında Haluk Ulusoy ile evlendi ancak dört ay sonra boşandı. 1988 yılında Latif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu oldu. 1989 yılında Demirbağ ile evliliğini sonlandırdı.

OYA AYDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçı, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında hayatını kaybetti. Naaşı 16 Mayıs 2016'da Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

DİZİLERİ

1978: Denizin Kanı – Iraz

1993: Hamuş

1997: Fırat

1997: Sırtımdan Vuruldum

1998: Birisi

2000: Evdeki Yabancı

2002: Pembe Patikler

2007-2010:Bez Bebek - Kulina

2007: Kısmetim Otel

2008: Kayıp Prenses

2011: Sudan Sebepler

2012: Düşman Kardeşler - Assolist Leyla

2014: Şimdi Onlar Düşünsün