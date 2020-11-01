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01.11.2020 - 12:03 |

Oya Başar'dan kızına destek

Oya Başar’ın Levent Kırca'dan olan oyuncu kızı Ayşe Kırca, tiyatroya adım attı.

Oya Başar'dan kızına destek
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New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, şimdilerde rol aldığı oyunun provalarına devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; kızına düşkünlüğüyle bilinen Oya Başar da onu her gün provaya kendi elleriyle yaptığı börekler ve keklerle gönderiyor. Başar, gün içinde de kızıyla mutlaka telefonda konuştuğunu, onun sesini duymadan rahat edemediğini söylüyor. 

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