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10.02.2021 - 11:06 | | İSTANBUL (DHA)

Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Selin Komiser' karakterine hayat veren Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı
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Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun olduğu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar (35), geçtiğimiz ay hırsızlık şoku ile sarsılmıştı.

Oya Okarın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı

Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda iki şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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