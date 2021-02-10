Oya Okar'ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun olduğu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar'ın 'Selin Komiser'i Oya Okar (35), geçtiğimiz ay hırsızlık şoku ile sarsılmıştı.

Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda iki şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.