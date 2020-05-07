Öykü Gürman: Rap söylemek istiyorum

Şu sıralar setlerin ara vermesinden dolayı oyunculuğu çok özlediğini söyleyen Öykü Gürman, ramazan boyunca hafta içi ekranlarda sunduğu programdan ve reytinglerinden büyük keyif aldığını da dile getirdi.

'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki performansı ile dikkat çeken Gürman, Trabzon'da gizlice kendini kamufle ederek pazara ve halkın içine karışarak, duyarak konuşma becerisini geliştirdiğini anlattı.

Yıllar öncede bir televizyon programını kardeşi ile sunan Gürman, her türlü canlı yayın teklifine açık olduğunu ve yeni dizisinin de ara verilen çekimlerine başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Öykü Gürman, "Asla bırakmayacağım, o benim parçam" dediği şarkıcılık konusunda da önemli açıklamalarda bulundu: Güncel müzik akımlarına uymak adına müzik yapmıyorum. Sadece kalbimi titreten şarkılar söyleyerek kariyerimi inşa ediyorum. Dinlediğim bir rapçi ile düet yapmak, bu dönemde en çok istediğim şeylerin başında geliyor.

"DAHA SAKİN VE SABIRLIYIM"

Corona virüs salgını sebebiyle evlere kapandığımız bu günlerde, hayata ve geleceğe dair her şeyi sorgulayan Gürman, artık daha sakin, sabırlı biri olmayı öğrendiğini, eskiye ait huylarından ve alışkanlıklarından kurtulduğunu vurguladı.