Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter sevgilisi

BBG evi olarak bilinen Biri Bizi Gözetliyor'un sunucusu Öykü Serter sevgilisi magazin dünyasında merak edilen konulardandır. Yanı sıra Akademi Türkiye, Anadolu Rüzgarı gibi programların da sunuculuğunu üstlendi. son olarak TV8'de yayımlanan Survivor Panorama programında yer aldı.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Sunuculuğu ile adından söz ettiren ve ilk reality show programının sunucusu olarak tanınan Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda çalıştı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu yürüttü. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programının sunucusu olarak ekrana geldi. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Survivor Panorama'da da sunuculuk yaptı. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

Sunuculuğunun yanı sıra oyuncu olarak da 2012 İşler Güçler, 2006 Ah Bir Polis Olsam, 2004 İstanbul Şahidimdir gibi dizilerde yer aldı. 2015'de En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü, 2015 yılında En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü, 2016'da da En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü'ne layık görüldü.