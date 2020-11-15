Oytun Erbaş: Altı dolu bir narsistim

Doç. Dr. Oytun Erbaş, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Erbaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

‘BEN TÜRK GENİ DEMEDİM!’

Pandeminin başında ‘Koronavirüs Türkiye’de genlerden dolayı salgın yapmaz.’ diyen Oytun Erbaş’a katıldığı Sorgu Sual programında bu sözünün hala arkasında olup olmadığı sorulduğunda “Genetik yapımız farklı, onun için ben Türkiye’de bu kadar büyük bir salgın beklemiyorum dedim” diyerek yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

“BUNUN VEBALİ YOK Kİ!”

Oytun Erbaş, Merve Şahin’in “Uzmandan çıkan söze inanma eğiliminde olan bizler, sizi dinledik, Türk genimize güvenerek dışarı çıktık. Bunun vebalini nasıl aldınız?” sorusunu “Bunun vebali yok ki! Ben insanlara moral ve motivasyon kazandırdım” diyerek cevapladı.

“MASKE, TAKANI KORUMAZ”

Aslında maskenin takanı korumadığını ifade eden Doç. Dr. Oytun Erbaş, hastalara maske taktıklarını söyledi. Neden fikir değiştirdiği sorulduğundaysa “Sonra her yere yayıldığı için maske takın dedim” diyerek kendini savundu.

“İLK BAŞLARDA SOSYAL MEDYADA MASKE TAKMAYIN DEDİM”

Pandemi sürecinin en tartışmalı isimlerinden Oytun Erbaş, birkaç ay önceki gündem yaratan sözlerine açıklık getirdi. “İlk başlarda sosyal medyada maske takmayın dedim. Ama Dünya Sağlık Örgütü takın dediği için takın dedim” diye yanıtladı.

“BİLİM CAMİASINDA OKUMA ÇOK AZ”

“Anti kahraman olayım, alışılmışı bozmam gerek” diyen Erbaş’a “Ama siz her zaman antitez gibisiniz” denildiğinde; “Ben okuyorum, üstünkörü okursanız kaçırırsınız, Türkiye’de bilimsel camiada okuma oranları çok çok az” diyerek yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.

“TÜRKİYE’DE TELEVİZYONA ÇIKAN DOKTORLARIN YÜZDE 95’İNİN MAKALESİ BİLE YOK. ONLAR SADECE TELEVİZYON MEŞHURU”

Konuşmasına televizyona çıkan doktorları eleştirerek devam eden Erbaş, “Türkiye’de televizyona çıkan doktorların yüzde 95’inin makalesini bile yok. Onlar sadece televizyon meşhuru” dedi. Merve Şahin’in “Örnek verebilir misiniz?” sorusunaysa “Örnek vermem. Herkes kendini biliyor” diyerek isim vermekten kaçındı.

BİLİM İNSANLIĞINDAN MEDYA MAYMUNLUĞUNA SÜRÜKLENDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Oytun Erbaş, Melis Özcan’ın “Bilim insanlığından medya maymunluğuna sürüklendiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu karşısında; “Hayır, ben eğleniyorum bu işten. Asistanlarıma yaptığım muhabbeti kamerayla yapıyorum bu kadar.” diyerek yanıtladı.

“BESİN TAKVİYELERİ ÇOK BÜYÜK BİR BAŞ BELASI”

Son dönemlerde doktorlar tarafından televizyon ve diğer mecralarda sıkça konuşulan ve tavsiye edilen besin takviyeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, “Tıp değişir. E vitamini önerme, eski bilgi bu değişti artık” dedi.

“FOLİK ASİTİN OTİZM YAPTIĞINI GÖSTEREN YAYINLAR VAR”

Sorgu Sual programında Melis Özcan’ın hamilelerde folik asit kullanımına ilişkin sorusuna “Çok sıkıntılı, folik asit düzeyi bakılmalı verilmeli” diyerek hamilelerde başlatılan folik asit kullanımına karşı “folik asitin otizm yaptığını gösteren yayınlar var” şeklinde karşılık verdi. Ayrıca “A Vitaminini dışarıdan almak sigara içenlerde akciğer kanserini ikiye katlıyor” diyerek çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.

“CANAN KARATAY’A BEN DE AYKIRI KONUŞTUĞUM İÇİN BENZETİLİYORUM”

Oytun Erbaş, kendisine yönelik “Canan Karatay’ın erkek versiyonu” yakıştırması hatırlatıldığında “Aykırı olduğumuz için aykırılar kümesi oluyor. Ama alakası yok” diyerek karşılık verdi.

“NARSİSTİM!”

Oytun Erbaş, Merve Şahin’in kendisine yönelttiği “Narsist misiniz?” sorusuna “Altı dolu bir narsistim” diye cevap vererek özel hayatıyla ilgili de bilinmeyen birçok şeyi Sorgu Sual programında paylaştı.