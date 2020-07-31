Oyuncu Bryan Cranston corona virüsü yendi

Bir döneme damgasını vuran 'Breaking Bad' dizisinin yıldızı Bryan Cranston, corona virüse yakalandığını açıkladı. Usta oyuncu, tedavi sonucu virüsü yendiğini, araştırmalar için plazma bağışında bulunduğunu söyledi.

Baş ağrısı, göğsünde daralma, tat ve koku duyusu kaybı gibi belirtiler yaşadığını belirten Cranston, Instagram paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi maske takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın."