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24.04.2020 - 16:23 |

Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımı

Güldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.

Oyuncu Alper Kul ve meslektaşı Aylin Kontante 2012 yılında dünya evine girmişti. Halen Güldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran çift karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.

Bu sıkıntılı süreci çektikleri kısa videolar ile eğlenceli hale getiren çift en son 'Hayat müşterek' notuyla bu videoyu paylaştı.

 

Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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