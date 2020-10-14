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14.10.2020 - 10:22 |

Oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

ABD’de 'Two and a Half Men' dizisindeki 'Berta' rolüyle hafızalara kazınan Conchata Ferrell, kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti
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8 Ağustos’ta hakkında öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Conchata Ferrell’ın, California’da Sherman Oaks Hastanesi’nde 12 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD'li oyuncunun kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

12 sezon boyunca yayınlanan 'Two and a Half Men'de Ferrell’la birlikte rol alan Jon Cryer ve Charlie Sheen gibi isimler, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Jon Cryer, "Çok güzel bir insandı. Sıcaklığı ve hassasiyeti gerçekti. Neşe dolu kadını özleyeceğim için ağlıyorum. 'Two and a Half Men'deki ilk günü hatırlıyorum. Onun hayranı olduğumu söylüyordum ama inanmıyordu" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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