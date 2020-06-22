Oyuncu dayanışması

Emmy Birincilik Ödüllü müzikal ‘The Wiz Live!’, Afrika’daki Covid-19 hastalarına bağış toplamak için YouTube’da yayınlandı. Etkinliğe, müzikalin başrol oyuncularından, Mary J. Blige’nin Londra’daki ‘The Nursery Theatre’ oyunculuk okulundan arkadaşı Kalust Şalcıoğlu da destek verdi. Şalcıoğlu’nun Instagram’da yaptığı paylaşımı kendi hesabından yayınlayan Blige, oyuncuya teşekkür etti.