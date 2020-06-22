MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu dayanışması
22.06.2020 - 07:00 |

Oyuncu dayanışması

Emmy Birincilik Ödüllü müzikal ‘The Wiz Live!’, Afrika’daki Covid-19 hastalarına bağış toplamak için YouTube’da yayınlandı.

Oyuncu dayanışması
ABONE OL

Emmy Birincilik Ödüllü müzikal ‘The Wiz Live!’, Afrika’daki Covid-19 hastalarına bağış toplamak için YouTube’da yayınlandı. Etkinliğe, müzikalin başrol oyuncularından, Mary J. Blige’nin Londra’daki ‘The Nursery Theatre’ oyunculuk okulundan arkadaşı Kalust Şalcıoğlu da destek verdi. Şalcıoğlu’nun Instagram’da yaptığı paylaşımı kendi hesabından yayınlayan Blige, oyuncuya teşekkür etti.

21 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniMagazin dünyasının öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3.5 ay sonra sahnede

3.5 ay sonra sahnede

Otel kapattı

Otel kapattı

Özel uçak jesti

Özel uçak jesti

Boğaz’da özlenen buluşma

Boğaz’da özlenen buluşma

Sıradaki Haber