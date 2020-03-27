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HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu Fırat Çelik, Fransa'daki kafesini kapattı!
27.03.2020 - 17:57 |

Oyuncu Fırat Çelik, Fransa'daki kafesini kapattı!

Fransa’ya yerleşen Fırat Çelik, kafe açmıştı. Ticarete atılan 39 yaşındaki oyuncu, corona virüs nedeniyle iş yerini kapadı.

Oyuncu Fırat Çelik, Fransa'daki kafesini kapattı!

Dün 39 yaşına basan Fırat Çelik, evinde tek başına doğum gününü kutladı. Buruk bir doğum günü yaşayan oyuncu, doğum gününe özel bir fotoğraf paylaştı.

Fransız basınının da dikkati çeken oyuncu bir internet sitesine şöyle konuşmuştu:
"İyi Fransız yemeklerini severim ve her zaman kendi restoranımı açmayı hayal ettim. Türkiye’den Paris’e döndüğümde, önümde zamanım vardı. Bir oyuncu olarak restoran hayatını başarabileceğimi düşündüm. Bu restorana bakmak için de zaman ayırmaya karar verdim. Kameralardan uzaklaşmak bana iyi geldi. Ama oyunculuğu bırakmayı hayal bile edemem, o benim tutkum."

Oyuncu Fırat Çelik, Fransadaki kafesini kapattı

Deniz Seki: Ben bu imtihanın savaşını vermiştimCorona virüs salgınını önleme amacıyla başlatılan “Evde Kal” kampanyasına destek devam ediyor. Deniz Seki, hapisteki günlerine göndermede bulunarak takipçilerini uyardı.
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Cadde Yazarları

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