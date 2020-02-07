Oyuncu Gülsim Ali İlhan'a mesaj şoku: Bohçanı topla!

Sabah gazetesinin haberine göre; Gülsim Ali İlhan'ın hayatı, bir hayranı yüzünden karardı. 25 yaşındaki oyuncu, Sarıyer'deki evinin önüne yüzük bırakıp evlilik teklifi yapan, çiçekler gönderen ve "bohçanı topla" diye mesaj atan hayranından şikayetçi oldu.

Olay mahkemeye taşındı. Hayran Timuçin K., kendisini "Niyetim kötü değil, kendisine zarar vermek istemedim" diye savundu. Oyuncunun avukatı ise "Gülsim korkuyla yaşıyor" dedi.

Mahkeme, Timuçin K.'ya, ünlü oyuncunun 'huzur ve sükununu bozmak' suçundan 3 ay hapis cezası verdi.