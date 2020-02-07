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07.02.2020 - 11:53 |

Oyuncu Gülsim Ali İlhan'a mesaj şoku: Bohçanı topla!

Oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendine çiçekler yollayan, kapısına yüzük bırakan ve "bohçanı topla" diye mesaj atan takıntılı hayranını savcılığa şikayet etti. Mahkeme, Timuçin K.’yı 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Oyuncu Gülsim Ali İlhan'a mesaj şoku: Bohçanı topla!

Sabah gazetesinin haberine göre; Gülsim Ali İlhan'ın hayatı, bir hayranı yüzünden karardı. 25 yaşındaki oyuncu, Sarıyer'deki evinin önüne yüzük bırakıp evlilik teklifi yapan, çiçekler gönderen ve "bohçanı topla" diye mesaj atan hayranından şikayetçi oldu.

Olay mahkemeye taşındı. Hayran Timuçin K., kendisini "Niyetim kötü değil, kendisine zarar vermek istemedim" diye savundu. Oyuncunun avukatı ise "Gülsim korkuyla yaşıyor" dedi.

Mahkeme, Timuçin K.'ya, ünlü oyuncunun 'huzur ve sükununu bozmak' suçundan 3 ay hapis cezası verdi.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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    Cadde Yazarları

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