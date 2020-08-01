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01.08.2020 - 14:16 |

Oyuncu Hale Soygazi bayram alışverişinde

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hale Soygazi, bir manavdan mutfak için bayram alışveriş yaptı.

Oyuncu Hale Soygazi bayram alışverişinde
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Habertürk'te yer alan habere göre; Hale Soygazi, önceki gün Bebek'te bir manavdan mutfak alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Sebze ve meyve alan Soygazi, çıkışta muhabirlere "İyi bayramlar" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı elinden kolonyayı eksik etmeyen usta oyuncu, daha sonra gazetecilere de ikram etti.

Oyuncu Hale Soygazi bayram alışverişinde

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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