Oyuncu Hale Soygazi bayram alışverişinde

Habertürk'te yer alan habere göre; Hale Soygazi, önceki gün Bebek'te bir manavdan mutfak alışverişi yaparken objektiflere takıldı. Sebze ve meyve alan Soygazi, çıkışta muhabirlere "İyi bayramlar" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı elinden kolonyayı eksik etmeyen usta oyuncu, daha sonra gazetecilere de ikram etti.