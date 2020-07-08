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08.07.2020 - 14:57 | | ANKARA (AA)

Oyuncu Jale Aylanç son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da dün 72 yaşında vefat eden sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Jale Aylanç son yolculuğuna uğurlandı
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Dün Ankara’daki evinde vefat eden Jale Aylanç için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına yakınları ve az sayıda meslektaşı katıldı. Aylanç'ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçı Aylanç, 'Gece Sesleri', 'Beni Unutma', 'Nazlı Yarim' dizileri ile 'Unutursam Fısılda', 'İlk Öpücük' ve 'Sonsuz Bir Aşk' filmleri başta olmak üzere, 56 yıllık meslek yaşamında pek çok karakteri canlandırmıştı.

BAŞARILARLA DOLU 56 YILLIK MESLEK HAYATI
23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Jale Aylanç, sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmaları da yapan Aylanç, 20 yıl görev yaptığı Ankara Sanat Tiyatrosu ile pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştı.

Aylanç, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda" ile 2017'de vizyona giren "İlk Öpücük" filmlerinde de kamera karşına geçmişti.

Oyuncu Jale Aylanç son yolculuğuna uğurlandı

 

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    Cadde Yazarları

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