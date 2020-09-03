03.09.2020 - 17:16 |
Oyuncu Kayra Şenocak'ın son hali şaşırttı
'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan oyuncu Kayra Şenocak, 1,5 yılda 40 kilo verdi.
1998 yılında Alişan ile birlikte oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisindeki 'Bilal' karakteri ile tanınan Kayra Şenocak, son yıllarda aldığı kilolarla dikkat çekiyordu.
42 yaşındaki oyuncu, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladı. 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak'ın son hali görenleri şaşırttı.