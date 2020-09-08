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HaberlerMagazin Haberleri Oyuncu Maya Hawke disleksi olduğunu açıkladı
08.09.2020 - 17:30 |

Oyuncu Maya Hawke disleksi olduğunu açıkladı

Uma Thurman ve Ethan Hawke'nin kızı Maya Hawke, disleksi (öğrenme bozukluğu) olduğunu açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, okumayı geç öğrendiği için okuldan atıldığını söyledi.

Oyuncu Maya Hawke disleksi olduğunu açıkladı
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'Stranger Things' dizisinde 'Robin Buckley' karakterine hayat veren Maya Hawke, bir radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Disleksi (öğrenme bozukluğu) olduğunu belirten Hawke, bu yüzden çocukken yaşadığı zorlukları anlattı.

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Okumayı geç öğrendiği için okuldan atıldığını, uzun bir süre de öğrenemediğini dile getiren ABD'li oyuncu, "Disleksiyi birçok yönden hayatımın en büyük nimetlerinden biri olarak görüyorum. Çocuk yaşlarda oldukça zorlandım. Okumayı öğrenemediğim için okuldan atılmıştım ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özel okula geçmiştim. Okumayı öğrenmek uzun zamanımı aldı ve hala sınırlıyım. Üst sınıflara geçtiğimde daha düşük okuma gruplarına katılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Okuldaki çocukların zorbalığına maruz kaldığını belirten Hawke, "Annem ve babam, beni yaratıcı olmaya teşvik etmek için harika bir iş çıkardı" dedi.

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Cadde Yazarları

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